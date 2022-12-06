Роспотребнадзор: свиной грипп выявили в 74 регионах

Свиной грипп обнаружили уже в 74 субъектах РФ, заявил Роспотребнадзор. Ранее в ведомстве отмечали, что количество регионов со свиным гриппом в конце ноября составляло только 55.
Заболеваемость вирусами и ОРВИ в целом в России только за последнюю неделю выросла на 23%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По этим данным, вакцинацию от гриппа прошли более 72 млн человек или 50% жителей страны, прививочная кампания продолжается.
Заболеваемость растет, но об эпидемии говорить рано, считает профессор «Сколтеха» Дмитрий Кулиш:
Дмитрий Кулиш профессор «Сколтеха» «Заголовки о том, что эпидемия свиного гриппа поднимается в России, — газетные утки. Ни о какой эпидемии свиного гриппа мы пока говорить не можем, с трудом признали, что один человек умер. Единичный случай. Свиного грипп бояться не надо. Разумеется, свиной грипп не только не единственный, а даже не доминирующий. Вирусов гриппа в популяции ходят всегда десятки, обычно доминирующих два-три. Я уверен, что сейчас доминируют абсолютно стандартные виды гриппа, с которыми медики умеют работать. Тем не менее эпидемия гриппа поднимается, эпидемия базовых штаммов гриппа, от которых смертность гораздо ниже, чем от ковида. Всем рекомендовано следить за собой, носить теплую одежду, обязательно вакцинироваться, ведь вакцинации спасают жизнь, заниматься профилактикой лекарственными средствами, если вокруг много заболевших. Осенью нагрузка на врачей всегда большая априори, но при этом катастрофы пока точно никакой нет. Никаких опасных, редких штаммов гриппа сейчас мы в популяции в людях не видим».
Пока россиянам доступны трех- или четырехвалентные вакцины. Ими нужно вакцинироваться ежегодно. Центр имени Гамалеи сейчас работает над вакциной, которая защищает от нескольких штаммов гриппа в течение трех-четырех лет. Ученые придумали метод выработки антител к «стеблю» гриппа, в котором «содержатся общие для всех вирусов гриппа части». Они практически не меняются от одного штамма к другому. В частности, препарат должен защищать от свиного гриппа (H1N1) и, возможно, птичьего (H5N1). Препарат находится на второй стадии исследования.