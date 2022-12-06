Роспотребнадзор: свиной грипп выявили в 74 регионах

Дмитрий Кулиш профессор «Сколтеха» «Заголовки о том, что эпидемия свиного гриппа поднимается в России, — газетные утки. Ни о какой эпидемии свиного гриппа мы пока говорить не можем, с трудом признали, что один человек умер. Единичный случай. Свиного грипп бояться не надо. Разумеется, свиной грипп не только не единственный, а даже не доминирующий. Вирусов гриппа в популяции ходят всегда десятки, обычно доминирующих два-три. Я уверен, что сейчас доминируют абсолютно стандартные виды гриппа, с которыми медики умеют работать. Тем не менее эпидемия гриппа поднимается, эпидемия базовых штаммов гриппа, от которых смертность гораздо ниже, чем от ковида. Всем рекомендовано следить за собой, носить теплую одежду, обязательно вакцинироваться, ведь вакцинации спасают жизнь, заниматься профилактикой лекарственными средствами, если вокруг много заболевших. Осенью нагрузка на врачей всегда большая априори, но при этом катастрофы пока точно никакой нет. Никаких опасных, редких штаммов гриппа сейчас мы в популяции в людях не видим».