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7 декабря

В России за сутки выявили 6 935 новых случаев COVID-19

Мир24иещё 5

За прошедшие сутки в России зафиксировали 6 935 новых случаев коронавируса, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В России за сутки выявили 6 935 новых случаев COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что за отчетный период были госпитализированы 1 556 человек, что на 5,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций произошел в 39 регионах, снижение – в 35, в 11 субъектах РФ ситуация не изменилась.

За минувшие 24 часа 6 794 пациента выздоровели, 58 человек скончались.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам следует носить маски в общественных местах, поскольку в стране наблюдается подъем заболеваемости гриппом и коронавирусом. Министр также настоятельно рекомендовал не отправлять детей с симптомами ОРВИ в школу и детсад.

Врачи напоминают, что ношение масок не является обязательным на территории России, но позволяет защититься от коронавирусной инфекции, которая по-прежнему представляет опасность.

Общество,COVID-19,Михаил Мурашко,
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