В России за сутки выявили 6 935 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировали 6 935 новых случаев коронавируса, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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Отмечается, что за отчетный период были госпитализированы 1 556 человек, что на 5,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций произошел в 39 регионах, снижение – в 35, в 11 субъектах РФ ситуация не изменилась.

За минувшие 24 часа 6 794 пациента выздоровели, 58 человек скончались.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам следует носить маски в общественных местах, поскольку в стране наблюдается подъем заболеваемости гриппом и коронавирусом. Министр также настоятельно рекомендовал не отправлять детей с симптомами ОРВИ в школу и детсад.