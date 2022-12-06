ГП призвали проверить популярных тиктокеров на пропаганду ЛГБТ

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова просит Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить блогеров под псевдонимами Даша Карейка (имя при рождении — Максим Матвеев) и Хилми Форкс (настоящее имя неизвестно) на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих. Об этом пишет РИА Новости.

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Яна Лантратова сообщила, что получает множество обращений по факту деструктивной деятельности и пропаганды наркотиков, насилия, ЛГБТ-ценностей, ведущейся со стороны некоторых российских блогеров и стримеров. По ее словам, нередко контент ряда блогеров носит не просто развлекательный, «а преимущественно аморальный и деструктивный характер». Кроме того, он представляет собой открытое распространение запрещенной информации, в том числе порнографии, пропаганды нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, рекламу наркотических средств. Она подчеркнула, что таким контентом отличаются блогеры под псевдонимами Даша Карейка и Хилми Форкс.

Депутат напомнила, что ранее президент России подписал пакет законов о запрете в РФ пропаганды ЛГБТ, трансгендерности и педофилии. На этом основании Лантратова просит Роскомнадзор «усилить контроль за данным сегментом интернета с соответствующим оперативным реагированием на возможные нарушения законодательства». Она также просит провести проверку по данным фактам и принять все меры прокурорского реагирования.