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12 минут назад

Генпрокуратуру призвали проверить тиктокеров Карейку и Форкс на пропаганду ЛГБТ

Елена Прошина

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова просит Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить блогеров под псевдонимами Даша Карейка (имя при рождении — Максим Матвеев) и Хилми Форкс (настоящее имя неизвестно) на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих. Об этом пишет РИА Новости.

ГП призвали проверить популярных тиктокеров на пропаганду ЛГБТ
Фото: соцсетисоцсети

Яна Лантратова сообщила, что получает множество обращений по факту деструктивной деятельности и пропаганды наркотиков, насилия, ЛГБТ-ценностей, ведущейся со стороны некоторых российских блогеров и стримеров. По ее словам, нередко контент ряда блогеров носит не просто развлекательный, «а преимущественно аморальный и деструктивный характер». Кроме того, он представляет собой открытое распространение запрещенной информации, в том числе порнографии, пропаганды нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, рекламу наркотических средств. Она подчеркнула, что таким контентом отличаются блогеры под псевдонимами Даша Карейка и Хилми Форкс.

Депутат напомнила, что ранее президент России подписал пакет законов о запрете в РФ пропаганды ЛГБТ, трансгендерности и педофилии. На этом основании Лантратова просит Роскомнадзор «усилить контроль за данным сегментом интернета с соответствующим оперативным реагированием на возможные нарушения законодательства». Она также просит провести проверку по данным фактам и принять все меры прокурорского реагирования.

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Кроме того, она предложила Роскомнадзору инициировать проверку, а в случае подтверждения - принять меры по блокировке каналов и аккаунтов данных блогеров.

Общество,Яна Лантратова,Максим Матвеев,Владимир Путин,Роскомнадзор,Госдума,
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