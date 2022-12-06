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23 минуты назад

Как получать зарплату еще три месяца после увольнения

РИА "ФедералПресс"

В некоторых случаях выплаты от работодателя можно получать еще 3 месяца после увольнения. Вместе с «Госуслугами» разбираемся, кто может рассчитывать на такую помощь.

Как получать зарплату еще три месяца после увольнения
Фото: ТАССТАСС

«При сокращении штата или ликвидации компании работнику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячного заработка», – объясняют эксперты.

Если же работник не нашел работу на второй месяц после увольнения, то он может написать заявление работодателю, приложив выписку из электронной трудовой книжки. В таком случае должны выплатить среднемесячный заработок.

На третий месяц условия чуть-чуть меняются: человек должен стоять на учете в центре занятости, и этот центр одобрил выплату. Дело в том, что пока работодатель платит «зарплату», пособие по безработице не начисляется. Для жителей Крайнего Севера такой заработок может выплачиваться не 3, а 6 месяцев, говорится в телеграм-канале.

Ранее «Новые известия» писали о том, что потерявшие работу беременные женщины смогут подать заявку на пособие через Госуслуги.

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