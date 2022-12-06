В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
8 минут назад

Россиянам назвали альтернативу шампанскому на Новый год

Мария Иванова

Эксперт виноторговой компании Fort Денис Юрченко рассказал, что заменить французское шампанское на Новый год россияне могут испанской кавой, игристым вином из Италии и российскими винами. Об этом сообщает РИА Новости.

Названа альтернатива шампанскому на Новый год
Фото: ТАССТАСС

РБК ранее рассказало, что российские розничные продавцы алкоголя столкнулись с нехваткой напитков из французского региона Шампань - это Moët & Chandon, Piper-Heidsieck, Louis Roederer. Глава виноторговой компании Fort Александр Липилин отметил, что «этого всего не будет, и нужно будет думать о том, чем их заменить».

Проблемы возникли из-за решения многих компаний прекратить поставки в Россию (такое решение, к примеру, приняла LVMH - бренды Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited) и санкций ЕС, запрещающих экспортировать в РФ вино дороже 300 евро.

По словам Липилина, поставки шампанского в РФ продолжают небольшие французские хозяйства, но их товара на всю страну не хватит.

При этом продолжаются поставки в Россию французского игристого вина Cremant, итальянского просекко и каталонской кавы (в том числе основного производителя Codorníu).

Эксперт по винам Денис Юрченко отметил, что у кавы не такая выраженная кислотность, как у вин Шампани. Именно кислотность определяет свежесть игристого вина, подчеркнул он.

Эксперт рассказал, что 85 процентов кавы производится из сортов макабео, парельяда, и шарелло, а вина Шампани - из шардоне, пино нуар и пино менье.

По словам Юрченко, больше всего похожи на шампанское кава-резерва и кава гран-резерва, которую производят из шардоне или пино нуар.

Также эксперт посоветовал обратить внимание на немецкие вина с надписью «Winzer Зект Германия» - они произведены по классической технологии, как и шампанское.

Юрченко добавил, что в России ключевым сортом игристых вин является шардоне и его в стране много, а среди итальянских игристых вин можно обратить внимание на продукты итальянской Франчакорты и Trentodoc.

Общество,Денис Юрченко,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители