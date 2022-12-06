Названа альтернатива шампанскому на Новый год

Эксперт виноторговой компании Fort Денис Юрченко рассказал, что заменить французское шампанское на Новый год россияне могут испанской кавой, игристым вином из Италии и российскими винами. Об этом сообщает РИА Новости.

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РБК ранее рассказало, что российские розничные продавцы алкоголя столкнулись с нехваткой напитков из французского региона Шампань - это Moët & Chandon, Piper-Heidsieck, Louis Roederer. Глава виноторговой компании Fort Александр Липилин отметил, что «этого всего не будет, и нужно будет думать о том, чем их заменить».

Проблемы возникли из-за решения многих компаний прекратить поставки в Россию (такое решение, к примеру, приняла LVMH - бренды Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited) и санкций ЕС, запрещающих экспортировать в РФ вино дороже 300 евро.

По словам Липилина, поставки шампанского в РФ продолжают небольшие французские хозяйства, но их товара на всю страну не хватит.

При этом продолжаются поставки в Россию французского игристого вина Cremant, итальянского просекко и каталонской кавы (в том числе основного производителя Codorníu).

Эксперт по винам Денис Юрченко отметил, что у кавы не такая выраженная кислотность, как у вин Шампани. Именно кислотность определяет свежесть игристого вина, подчеркнул он.

Эксперт рассказал, что 85 процентов кавы производится из сортов макабео, парельяда, и шарелло, а вина Шампани - из шардоне, пино нуар и пино менье.

По словам Юрченко, больше всего похожи на шампанское кава-резерва и кава гран-резерва, которую производят из шардоне или пино нуар.

Также эксперт посоветовал обратить внимание на немецкие вина с надписью «Winzer Зект Германия» - они произведены по классической технологии, как и шампанское.