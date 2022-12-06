Жители Сибири массово пожаловались на смог

На территории Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска и Омска образовался смог ввиду неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Ярослав Беляев/ТАСС Ярослав Беляев/ТАСС

Как рассказали в пресс-службе Минприроды Омской области корреспонденту агентства, в Омске после массовых жалоб жителей на запах гари и химии был организован выезд передвижной эколаборатории, которая не выявила превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) контролируемых веществ, однако автоматизированные посты в Советском и Центральном округе Омска зафиксировали превышение ПДК взвешенных частиц.

По информации Кемеровского гидрометцентра, превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе фиксируется в Заводском районе Кемерова, а также Центральном, Кузнецком и Куйбышевском районах Новокузнецка.

Отмечается, что с конца ноября в городах действует режим неблагоприятных метеоусловий. По данным сервиса Airvoice, в Новосибирске на утро 6 декабря загрязненность воздуха оценивается в 7 баллов из 10. Как передает корреспондент ТАСС, в воздухе также ощущается запах гари.