Пока вы спали: виновник конфликта на Украине и последствия потолка цен на нефть

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Фото: ТАСС ТАСС

Оливер Стоун назвал истинного виновника конфликта на Украине

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Американский режиссер Оливер Стоун назвал США подлинными виновниками происходящего на Украине, возложив на Вашингтон ответственность за разжигание конфликта в Донбассе. Такое мнение он высказал в интервью сербской газете Politika.

«Я бы не хотел глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем непростой, а все только кричат: «Русские нападают». А кто это спровоцировал? Что в Донбассе происходило с 2014 года, сколько людей уехали оттуда, потому что США активно вооружали украинскую армию», - отметил он.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.

Нефть может подорожать до $100 из-за санкций G7

Стоимость нефти может подняться выше $100 за баррель из-за введения странами G7 потолка цен на российское «черное золото». Это произойдет в том случае, если Россия на законодательном уровне запретит отечественным компаниям продажу сырья в поддержавшие ограничения страны, пишет газета «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что в случае, если поставки в Азию смогут компенсировать выпадающие поставки в ЕС, котировки могут закрепиться на текущем уровне в районе $85 за баррель. Однако если Россия оформит запрет на продажу нефти в страны, поддержавшие введение потолка цен в $60 за баррель, и сократит поставки на мировые рынки, то котировки могут взлететь и до $120 за баррель.

Посол России вызван в МИД Канады из-за заявления о голодоморе

Посол России в Оттаве Олег Степанов рассказал о своем вызове в МИД Канады, где до него было донесено несогласие канадской стороны с заявлением российского диппредставительства о голодоморе на Украине. Об этом пишет ТАСС.

По словам посла, с ним провел беседу генеральный директор департамента по европейским делам Майкл Бонсер. Оттава продолжает отстаивать позицию украинской общины Канады, которая в том числе обвиняет Россию в организации голодомора только на Украине, и отрицает то, что голод был и на российской территории, заметил он. Степанов подчеркнул, что намерен «продолжить доносить историческую правду в Канаде, нравится ли это кому-то или нет».

Бразилия разгромила Южную Корею на чемпионате мира по футболу

Сборная Бразилии одержала победу над командой Южной Кореи с разгромным счетом 4:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом пишет РБК Спорт.

Бразилия забила четыре гола в матче плей-офф ЧМ впервые с 1998 года, при этом тренер команды выпустил поочередно на поле всех игроков из заявки, что стало рекордом чемпионатов мира по количеству футболистов, сыгравших за одну сборную.

Meta* пригрозила прекращением публикации новостей

Запрещенная в России американская корпорация Meta* предупредила, что может прекратить публиковать у себя новости, если конгресс США примет законопроект о расширении возможностей изданий по согласованию условий их размещения на онлайн-платформах. Об этом со ссылкой на официального представителя службы коммуникаций компании Энди Стоуна сообщает РИА Новости.