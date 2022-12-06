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1 час назад

В России создали многолетнюю вакцину от разных штаммов гриппа

Lenta.ru

Центр имени Гамалеи создал вакцину, способную защитить сразу от нескольких штаммов гриппа, а ее эффект будет сохраняться в течение трех–четырех лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра Александра Гинцбурга.

В России создали многолетнюю вакцину от разных штаммов гриппа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время препарат находится на второй стадии исследования. По словам Гинцбурга, специалисты разработали метод выработки антител к «стеблю» гриппа, в котором содержатся общие для всех штаммов части.

В частности, препарат должен защищать от свиного гриппа (H1N1) и, вероятно, птичьего (H5N1), а также от других штаммов.

В конце ноября в России запатентовали вакцину от штаммов COVID-19 дельта и омикрон. Ее испытания должны завершиться до конца года.

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