В России создали многолетнюю вакцину от разных штаммов гриппа

Центр имени Гамалеи создал вакцину, способную защитить сразу от нескольких штаммов гриппа, а ее эффект будет сохраняться в течение трех–четырех лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра Александра Гинцбурга.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В настоящее время препарат находится на второй стадии исследования. По словам Гинцбурга, специалисты разработали метод выработки антител к «стеблю» гриппа, в котором содержатся общие для всех штаммов части.

В частности, препарат должен защищать от свиного гриппа (H1N1) и, вероятно, птичьего (H5N1), а также от других штаммов.