Путин заявил об «огромной армии» волонтеров в России

Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Мы вместе» поздравил российских волонтеров с Днем добровольца, передает ТАСС.

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По его словам, в России уже более 21 млн волонтеров, а это «целая огромная армия».

«Наши волонтеры, а их более 21 млн человек — это более 15% нашей страны, это целая армия, огромная армия», — сказал Путин.

5 декабря президент России побывал на Крымском мосту, где пообщался с рабочими, которые выполняют восстановительные работы. Он также выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о ходе ремонтных работ. В этот день было открыто движение транспорта по отремонтированной части автомобильного моста через Керченский пролив.