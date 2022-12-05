Умер журналист Борис Калягин

"Бориса Александровича я знал практически с детства - кто не смотрел репортажи Калягина из Индии, Великобритании, США. Я тогда ловил себя на мысли: вот бы работать с такими людьми. И жизнь распорядилась так, что работал с легендой советского телевидения, но уже в преподавательской стезе. Его всегда отличали такт, дружелюбие, вежливость, основательность в работе. Всегда было желание рассказать что-то новое и интересное студентам, и он делал это каждый день", - отметил собеседник агентства.