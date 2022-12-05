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46 минут назад

Советский журналист-международник Борис Калягин умер на 85-м году жизни

ТАССиещё 1

Советский журналист-международник, политический обозреватель Центрального телевидения и Всесоюзного радио Борис Калягин умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в понедельник сообщил ТАСС заместитель директора Института медиа НИУ ВШЭ профессор Олег Дмитриев.

Умер журналист Борис Калягин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне об этом написала его дочь - он скончался в своей московской квартире сегодня утром после продолжительной болезни. Прощание будет в среду - непубличное", - сказал он.

По словам Дмитриева, Калягин был легендой советского телевидения. Впоследствии, уже став профессором Института медиа НИУ ВШЭ, он всегда стремился передать свои знания студентам.

"Бориса Александровича я знал практически с детства - кто не смотрел репортажи Калягина из Индии, Великобритании, США. Я тогда ловил себя на мысли: вот бы работать с такими людьми. И жизнь распорядилась так, что работал с легендой советского телевидения, но уже в преподавательской стезе. Его всегда отличали такт, дружелюбие, вежливость, основательность в работе. Всегда было желание рассказать что-то новое и интересное студентам, и он делал это каждый день", - отметил собеседник агентства.

Борис Калягин родился в 1938 году в Москве. Окончил Институт восточных языков при МГУ по специальности "язык хинди и литература Индии", после работал корреспондентом Центрального телевидения в Индии. Вернувшись в Россию, стал главным редактором программы "Время" и руководил международным отделом Центрального телевидения. Калягин также вел передачи "Сегодня в мире" и "Международная панорама", работал собственным корреспондентом в США и Великобритании. С 2004 года преподавал в Институте медиа НИУ ВШЭ. Имел два ордена "Знак почета" и орден Дружбы народов.

Общество,Олег Дмитриев,ВШЭ,МГУ,
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