«Якутский Хатико» два года приходил в кабинет умершего хозяина

«Работники открывают двери конторы, когда слышат громкий лай Догора. Он проходит в приемную, там тоже лает, чтобы открыли двери от кабинета главы, и часами потом лежит там, кажется, ждет его. Сейчас районом руководит сестра Александра Степановича, Елена Степановна, и Догор уже сопровождает ее», — объяснила Спиридонова, добавив, что супруга чиновника старается держать пса на привязи, но Догор все равно срывается и убегает в кабинет хозяина.