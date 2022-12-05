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27 минут назад

В Ейске демонтируют поврежденные при ЧП с самолетом подъезды

ТАСС

Власти Ейска в Краснодарском крае заключили контракт с подрядной организацией на проведение работ в доме, во дворе которого произошло ЧП с самолетом, сообщается в понедельник в Telegram-канале администрации Ейского района.

В Ейске демонтируют поврежденные при ЧП с самолетом подъезды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Заключен муниципальный контракт на выполнение демонтажных работ в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Ейск, улица Коммунистическая, 20/1. На данный момент проводятся подготовительные работы. На следующей неделе подрядчиком начнутся работы по проведению демонтажа", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал в своем Telegram-канале, что основные восстановительные работы в доме планируют завершить в мае 2023 года. Два подъезда многоквартирного дома подлежат полному разбору, еще два - частичному, после демонтажа их восстановят. Общая площадь восстановительных работ превысит 7 тыс. кв. м.

Вечером 17 октября в жилом массиве Ейска упал Су-34. Как заявили в Минобороны, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, в результате начался пожар с первого по девятый этажи. Летчики катапультировались. Погибли 15 человек, пострадали более 20. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Общество,ЧП,Вениамин Кондратьев,Владимир Путин,
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