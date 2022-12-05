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47 минут назад

Кислородное голодание могло стать причиной массовой гибели тюленей в Дагестане

ТАССиещё 5

Тюлени, которых обнаружили мертвыми на побережье Каспийского моря в Дагестане, по предварительным данным, могли погибнуть из-за гипоксии, однако расследование еще продолжается, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в понедельник.

Названа новая причина массовой гибели тюленей в Дагестане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ученые сейчас занимаются вскрытием животных. По предварительным данным, видим следы гипоксии, такого изменения в организме животных, вызванного кислородным голоданием", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

В Дагестане обнаружили сотни мертвых тюленей

По словам Радионовой, специалисты не наблюдают механических повреждений на телах животных от рыболовных снастей.

Общество,Росприроднадзор,
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