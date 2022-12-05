Названа новая причина массовой гибели тюленей в Дагестане

Тюлени, которых обнаружили мертвыми на побережье Каспийского моря в Дагестане, по предварительным данным, могли погибнуть из-за гипоксии, однако расследование еще продолжается, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в понедельник.
"Ученые сейчас занимаются вскрытием животных. По предварительным данным, видим следы гипоксии, такого изменения в организме животных, вызванного кислородным голоданием", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".
По словам Радионовой, специалисты не наблюдают механических повреждений на телах животных от рыболовных снастей.