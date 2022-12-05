Пока вы спали: неожиданное заявление Раиси и реакция Захаровой на слова Вайкуле

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: EPA / ТАСС EPA / ТАСС

Президент Ирана допустил пересмотр основного закона страны

Видео дня

Президент Ирана Эбрахим Раиси на фоне непрекращающихся в стране протестов допустил возможность пересмотра некоторых статей Конституции, которая была принята в 1979 году. Его слова приводит телеканал Al Hadath.

«Конституция Ирана (…) по своей организации и возможностям доработки составлена таким образом, чтобы не было тупиковых ситуаций в ее реализации и управлении делами страны», - заверил он.

В России начали импортозамещать комплектующие самолетов Superjet 100

Производитель Superjet 100 корпорация «Иркут» сертифицировала в Росавиации установку на самолет российских фрикционных тормозных дисков вместо импортных, уже получила более 30 таких наборов и начала их использовать. Об этом «Известиям» рассказали в компании.

Там также отметили, что сейчас ведутся работы по замещению импортных шин Michelin авиационными шинами, которые выпускает Ярославский шинный завод.

«Выполнено более 10 испытательных полетов, в том числе на сложных режимах, таких как прерванный взлет. Комплекс сертификационных работ планируется завершить в текущем году», - пояснили в «Иркуте».

Захарова прокомментировала слова Вайкуле о «содержании всего СССР»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова певицы Лаймы Вайкуле о том, что та «содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию», имея в виду, что большая часть доходов за концерты и пластинки шла в пользу государства.

«Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», - написала дипломат, поставив хэштег #содержалки.

«Мегафон» объявил о продаже доли в «Связном»

Российский оператор связи «Мегафон» продал свою долю в «Связном». Об этом заявил РБК гендиректор оператора Хачатур Помбухчан, не раскрыв сумму сделки, и кто именно стал покупателем.

По его словам, причиной продажи миноритарной доли стало то, что ретейлер не имеет отношения к телекоммуникационному рынку, а фокус на эту компанию «отнимает время и усилия команды».

«Мы больше не акционеры «Связного», и наше решение с работой и с эффективностью самого «Связного» никак не связано», - заметил Помбухчан.

Товарооборот России и Ирана вырос до рекордных значений

По данным ФТС, товарооборот России и Ирана в январе - октябре превысил объемы торговли между странами за весь прошлый год, и уже составил более $4 млрд. В основном страны торгуют продукцией сельского хозяйства, также растет доля комплектующих и материалов для автопрома, авиапрома, металлургии, фармацевтики, а также медтехники, пишут «Известия».