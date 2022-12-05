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32 минуты назад

Жизнь уехавших за границу россиян предложили сделать «менее комфортной»

Мария Иванова

Сенатор Андрей Клишас допустил, что российские власти могут сделать «нахождение за границей менее комфортным» для россиян, которые покинули РФ на фоне частичной мобилизации. Об этом сообщают «Ведомости».

Клишас допустил ограничения для уехавших россиян
Фото: ТАССТАСС

Клишас, глава комитета Совета Федерации по госстроительству, отметил, что многие из этих россиян продолжают работать в компаниях РФ удаленно.

«Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», - заявил он.

По его мнению, ограничения должны коснуться людей из «чувствительных сфер» экономики - в частности, транспортной безопасности и госсектора.

При этом Клишас заявил, что не считает людей, покинувших страну из-за мобилизации, преступниками. Также он напомнил, что Конституция РФ не позволяет запрещать гражданам въезд в страну.

«Но нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет», - сказал сенатор.

Forbes ранее писал, что за первые 14 дней после объявления частичной мобилизации из России уехали около 700 тысяч человек, при этом 200 тысяч из них - в Казахстан. Такие оценки Forbes предоставили источники в Кремле.

Песков ответил на вопрос о мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что число в 700 тысяч человек «не близко к правде» и «похоже на какую-то утку».

Общество,Политика,Андрей Клишас,Дмитрий Песков,Совет Федерации,
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