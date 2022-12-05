В России оценили прогресс в борьбе с мусорной проблемой

Доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых в России на сортировку, к октябрю 2022 года достигла 50 процентов, показав годовой рост на 7,2 процентных пункта. Соответствующие подсчеты на основе оценок Минприроды «Ленте.ру» привели в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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Сортировка — важный этап обращения с ТКО: на нем удается выделить отходы, которые пригодны для повторного использования и утилизации. Это должно помогать возвращению в промышленный оборот полезных материалов и борьбе с проблемой свалок. Однако прогресса в доле утилизации — то есть повторном использовании ТКО в качестве сырья или топлива — в России пока добиться не удалось.

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Показатель составил 11,1 процента, что даже несколько ниже по сравнению с уровнем октября 2021 года — 11,4 процента. Большая часть бытового мусора все еще захоранивается на полигонах. По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, одна лишь сортировка не решает проблему постоянно растущей генерации ТКО. «Развитие же мусороперерабатывающей инфраструктуры требует больших инвестиций, причем львиную часть затрат, с учетом невысокой рентабельности отрасли, традиционно вынуждено брать на себя государство», – пояснила Трубникова.

Что касается ситуации с сортировкой, то она существенно отличается от региона к региону. Некоторым субъектам удалось нарастить ее долю: например, данные по Камчатскому краю показывают прирост сразу на 44 процентных пункта, до 90 процентов. В некоторых показатель, напротив, снизился — в Кабардино-Балкарии доля обработанных отходов сократилась на 27,7 процентных пункта, до 38,3 процента, в Карачаево-Черкесии на 23,6, до 72,4 процента.

Максимальный показатель фиксирует Ингушетия — при том он превышает 100 процентов, что может объясняться обработкой мусора, сгенерированного в прошлые годы (133 процента). В регионе до конца года намеревались ликвидировать все застоявшиеся свалки в границе городов.