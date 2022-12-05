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47 минут назад

Клишас не исключил ограничений для уехавших после начала мобилизации россиян

Парламентская газетаиещё 2

Власти могут изменить законодательство в отношении россиян, уехавших за границу после объявления частичной мобилизации. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Ведомостям».

Власти задумались об ограничениях для уехавших россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сенатор напомнил, что часть россиян покинули страну, но продолжили работать удаленно в российских компаниях.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — сказал Клишас.

При этом он не уточнил, какие законодательные нормы подлежат изменению.

Клишас также подчеркнул, что уехавшие граждане не нарушили закон и им нельзя запретить вернуться в Россию, иначе это будет противоречить Конституции, однако с «морально-этической точки зрения» их поступок скорее подлежит осуждению, чем нет, считает парламентарий.

«Наверное, можно говорить, что все находятся в разной ситуации, но базово, мне кажется, люди все-таки осуждают такое поведение, когда граждане бегут из страны от мобилизации», — заявил сенатор.

Как сообщала «Парламентская газета», Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении частичной мобилизации, в которой должны были задействовать около 300 тысяч резервистов. 31 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации. По словам главы государства, в России мобилизовано 318 тысяч человек. Дополнительные 18 тысяч призвали из-за желания добровольцев участвовать в спецоперации.

В первые недели после объявления частичной мобилизации в соседние страны выехали сотни тысяч россиян. Больше всего уехало в Казахстан, Грузию и Армению.

Общество,Андрей Клишас,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Совет Федерации,
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