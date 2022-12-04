Какие елочные игрушки можно продать по цене иномарки

Старые елочные игрушки у многих пылятся в шкафах. Однако не стоит торопиться их выкидывать при первой же возможности. Некоторые из них стоят десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

В российском аукционном доме назвали цены на некоторые антикварные игрушки.

Набор «Чиполлино» 1950-х годов коллекционеры оценивают в миллион рублей. Если продавать игрушки из него по отдельности, то можно выручить от 100 тысяч рублей за собаку Держи-Хватай, начальника тюрьмы, генерала Мышь-Долгохвоста и сыщика Морковь.

Барон Апельсин стоит до 20 тысяч рублей. 100 тысяч коллекционеры отдадут за Балду. Это стеклянная игрушка на прищепке, которую производили в середине ХХ века на заводе «Артель «Культ-игрушка».

Баба-яга в ступе производства 1950-х годов стоит около 30 тысяч рублей. Полярник Отто Шмидт с медведем и флагом СССР принесет владельцу 200 тысяч, сообщает «Вечерняя Москва».