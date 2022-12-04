Страдающий от онкологии юморист Пономаренко попросил помощи на лечение

«Одна упаковка стоит больше $2 тыс., а их надо 8. Это только на лекарства, но его нужно принимать не дома, а в клинике под наблюдением. <...> Работы уже полтора года практически нет, большие для нас средства уходят на лечение и мы вынуждены просить помощи», — сказал Валерий.