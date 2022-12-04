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8 минут назад

Страдающий от онкологии юморист Пономаренко попросил помощи на лечение

Газета.Ru

Юморист Александр Пономаренко и его семья стали героями программы «Ты не поверишь» на НТВ. Брат пародиста Валерий признался, что препараты на лечение стоят дорого, и они не справляются.

Страдающий от онкологии юморист Пономаренко попросил помощи на лечение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Одна упаковка стоит больше $2 тыс., а их надо 8. Это только на лекарства, но его нужно принимать не дома, а в клинике под наблюдением. <...> Работы уже полтора года практически нет, большие для нас средства уходят на лечение и мы вынуждены просить помощи», — сказал Валерий.

В прошлом году Пономаренко диагностировали рак желудка. С этого момента артист перенес 16 курсов химиотерапии, в результате у него появились многочисленные язвы и начали отниматься ноги. Врачи порекомендовали пародисту дорогостоящее лечение, средств на которое у семьи нет.

Сейчас Александр Пономаренко находится в больнице в Ростове-на-Дону. Он благодарил всех, кто помогает.

«Эту бяку можно выдержать только с такой поддержкой друзей и коллег», — сказал он.

Общество,Александр Пономаренко,
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