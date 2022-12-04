Володин призвал предпринимателей развивать Россию

В западных странах сначала конфисковывали у российских бизнесменов яхты, самолеты, виллы, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Европе и США не ограничились этим, а начали аресты предпринимателей.

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Володин отметил, что 20 лет назад президент России Владимир Путин предупредил о рисках хранения за рубежом активов и денег. По словам главы государства, люди в дальнейшем «замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть эти средства».

Спикер Госдумы призвал развивать Россию. Он подчеркнул, что следует делать все, чтобы жизнь в ней становилась лучше.

«Тогда не только деньги будут целы, но и совесть — чище», - пояснил Володин.