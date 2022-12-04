В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Володин призвал предпринимателей развивать Россию

Илья Родин

В западных странах сначала конфисковывали у российских бизнесменов яхты, самолеты, виллы, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Европе и США не ограничились этим, а начали аресты предпринимателей.

Володин призвал предпринимателей развивать Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Володин отметил, что 20 лет назад президент России Владимир Путин предупредил о рисках хранения за рубежом активов и денег. По словам главы государства, люди в дальнейшем «замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть эти средства».

Володин заявил об угрозе сотрудничества с США для Ташкента

Спикер Госдумы призвал развивать Россию. Он подчеркнул, что следует делать все, чтобы жизнь в ней становилась лучше.

«Тогда не только деньги будут целы, но и совесть — чище», - пояснил Володин.

Ранее сообщалось, что посольство России в Лондоне потребовало от британских коллег объяснить причины задержания российского бизнесмена в Соединенном Королевстве.

Общество,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители