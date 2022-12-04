Жуков отменил запрет на вход в бары "Руки вверх!" в камуфляже

Певец Сергей Жуков, владеющий сетью баров «Руки вверх», заявил, что отменил запрет на камуфляжную одежду в своих заведениях.

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Певец выступил с видеообращением в Telegram-канале. Он прокомментировал недавний инцидент, когда военных в камуфляже не пустили в краснодарский бар Жукова, поскольку они нарушали дресс-код.

«Когда я об этом узнал, сразу отменил правила о запрете на вход в камуфляже во все наши бары. Ребята правы. Времена изменились, и камуфляжная одежда не должна служить причиной не пускать в бар», - сказал Жуков.

По его словам, в соцсетях призывали обрушить рейтинг баров и обвиняли их в непатриотичности. Однако «парней не пустили не потому, что они военные, их не пустили из-за камуфляжа без знаков отличия».

Певец подчеркнул, что теперь «все будет по-другому». Он рассказал, что пытался связаться с мужчинами, которых не пустили в бар, но пока ничего не вышло. Жуков пообещал лично пригласить военных в бар вместе с друзьями и сослуживцами.