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1 час назад

Жуков отменил запрет на вход в бары "Руки вверх!" в камуфляже

Майк Габриелян

Певец Сергей Жуков, владеющий сетью баров «Руки вверх», заявил, что отменил запрет на камуфляжную одежду в своих заведениях.

Жуков отменил запрет на вход в бары "Руки вверх!" в камуфляже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец выступил с видеообращением в Telegram-канале. Он прокомментировал недавний инцидент, когда военных в камуфляже не пустили в краснодарский бар Жукова, поскольку они нарушали дресс-код.

«Когда я об этом узнал, сразу отменил правила о запрете на вход в камуфляже во все наши бары. Ребята правы. Времена изменились, и камуфляжная одежда не должна служить причиной не пускать в бар», - сказал Жуков.

По его словам, в соцсетях призывали обрушить рейтинг баров и обвиняли их в непатриотичности. Однако «парней не пустили не потому, что они военные, их не пустили из-за камуфляжа без знаков отличия».

Певец подчеркнул, что теперь «все будет по-другому». Он рассказал, что пытался связаться с мужчинами, которых не пустили в бар, но пока ничего не вышло. Жуков пообещал лично пригласить военных в бар вместе с друзьями и сослуживцами.

Накануне в интернете появилось видео из Краснодара. Мужчина в камуфляже утверждает, что он - участник спецоперации и спорит с охранниками, отказавшимися пропустить его в бар. Позже выяснилось, что бар принадлежит лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову.

Общество,Сергей Жуков,
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