Жуков отменил запрет на вход в бары "Руки вверх!" в камуфляже

Певец Сергей Жуков, владеющий сетью баров «Руки вверх», заявил, что отменил запрет на камуфляжную одежду в своих заведениях.
Певец выступил с видеообращением в Telegram-канале. Он прокомментировал недавний инцидент, когда военных в камуфляже не пустили в краснодарский бар Жукова, поскольку они нарушали дресс-код.
«Когда я об этом узнал, сразу отменил правила о запрете на вход в камуфляже во все наши бары. Ребята правы. Времена изменились, и камуфляжная одежда не должна служить причиной не пускать в бар», - сказал Жуков.
По его словам, в соцсетях призывали обрушить рейтинг баров и обвиняли их в непатриотичности. Однако «парней не пустили не потому, что они военные, их не пустили из-за камуфляжа без знаков отличия».
Певец подчеркнул, что теперь «все будет по-другому». Он рассказал, что пытался связаться с мужчинами, которых не пустили в бар, но пока ничего не вышло. Жуков пообещал лично пригласить военных в бар вместе с друзьями и сослуживцами.
Накануне в интернете появилось видео из Краснодара. Мужчина в камуфляже утверждает, что он - участник спецоперации и спорит с охранниками, отказавшимися пропустить его в бар. Позже выяснилось, что бар принадлежит лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову.