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1 час назад

Володин обратился к покинувшим Россию «страдальцам»

Вечерняя Москваиещё 2

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в новом после в социальных сетях обратился к покинувшим Родину россиянам, которые пострадали в результате западных санкций.

Володин напомнил покинувшим Россию слова Путина
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— «Страдальцам», покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь — арестовывают их самих, — отметил Володин.

В связи с этими событиями спикер Госдумы вспомнил слова 20-летней давности президента России Владимира Путина, который предупреждал, что те, кто хранит активы и деньги за границей, замучаются «пыль глотать» в попытках вернуть свои средства.

Володин назвал слова главы государства пророческими.

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Он призвал граждан страны к усилиям по развитию России, которой они «обязаны всем». В этом случае у россиян будут не только в сохранности деньги, но и частая совесть, заключил Володин в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали в британской столице Лондоне.

До этого газета The Independent со ссылкой на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью сообщила, что британская полиция задержала в Лондоне 58-летнего бизнесмена из России, который обвиняется в отмывании денег.

Также стало известно, что предпринимателя задержали еще 1 декабря в его «многомиллионном» доме в британской столице. Мужчине предъявили обвинения в отмывании денег и сговоре с целью обмана МВД Великобритании путем лжесвидетельства.

Общество,Михаил Фридман,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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