Что ждет Россию в 2023 году: Найдено пророчество Матроны Московской

В 2023 году ожидается масштабный мировой кризис, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на могущественную провидицу Матрону Московскую, прогнозы которой нередко оказываются правдой.
По ее словам, грядущий кризис перевернет все мироустройство на Земле.
«Как мне вас жаль, доживете до последних времен. Жизнь будет хуже и хуже. Тяжкая. Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб и скажут – выбирайте!» – говорила Матрона.
Святая считает, что в Европе военные захватят власть и попытаются силой навести порядок. Это в свою очередь вызовет протесты и волну недовольства в обществе. Западные страны обратятся к России за помощью, и Москва пойдет навстречу, поможет в преодолении кризиса.
Матрона не предсказывала третью мировую войну в грядущем году. По ее пророчествам можно сделать вывод, что конфликта не будет, а конец мира наступит без войны. Множество смертей, которые она видела, были не от разрушительного оружия, а скорее психологического.