Что ждет Россию в 2023 году: Найдено пророчество Матроны Московской

В 2023 году ожидается масштабный мировой кризис, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на могущественную провидицу Матрону Московскую, прогнозы которой нередко оказываются правдой.

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По ее словам, грядущий кризис перевернет все мироустройство на Земле.

«Как мне вас жаль, доживете до последних времен. Жизнь будет хуже и хуже. Тяжкая. Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб и скажут – выбирайте!» – говорила Матрона.

Святая считает, что в Европе военные захватят власть и попытаются силой навести порядок. Это в свою очередь вызовет протесты и волну недовольства в обществе. Западные страны обратятся к России за помощью, и Москва пойдет навстречу, поможет в преодолении кризиса.