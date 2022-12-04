Россиянка задолжала 5 млн рублей из-за знакомства в интернете

Жительница Верхней Пышмы рассказала E1, что стала жертвой мошенничества в соцсети.

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37-летняя Юлия проживает вместе со своим мужем и детьми. В августе этого года женщине в соцсетях написал незнакомый мужчина с вопросом «а где находится это красивое место?» под фотографией Юлии. Она ответила и завязалась переписка.

Мужчина представился Энди и написал, что через несколько недель прилетит в столицу из родного Китая в командировку.

Женщина призналась, что через месяц стала доверять мужчине, как никому больше. В какой-то момент он задал вопрос: «Как ты относишься к инвестициям?».

Россиянка решила доверится мужчине и начал инвестировать. Торги проходили на японской площадке, которую женщина заранее проверила.

Сначала Юлия вложила $100. Первый доход был небольшой, и она вывела его на свою карту.

Энди предложил инвестировать больше. Женщина взяла кредит на 664 тыс. руб. Вложила, смогла вывести около 65 тыс. Потом взяла кредит в другом банке на 400 тыс., увлеклась, и взяла в третьем — на 800 тыс. Сумма на виртуальном кошельке достигла 11 млн рублей.

Проблемы начались, когда женщина попыталась вывести деньги. Счет Юлии заморозили и сообщили, что она должна перевести депозит в размере 400 тыс. рублей. Денег у женщины не осталось, и она стала занимать деньги у родных и друзей.