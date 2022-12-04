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36 минут назад

Россияне вспомнили о походах на спектакли с Высоцким в Москве

Мослента

О походах на спектакли с участием знаменитого советского актера и музыканта Владимира Высоцкого в столице рассказали россияне в комментариях под сделанным в 1983 году фото Театра драмы и комедии (сегодня — Театр на Таганке) в группе «Москва — воспоминания детства» в социальной сети «ВКонтакте».

Россияне вспомнили о походах на спектакли с Высоцким в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Какой был театр! Наравне с Современником! Эпоха! А какая труппа! Обмельчало все», — поделилась мыслями одна из подписчиц интернет-сообщества.

Другая поддержала ее и отметила, что особенно любила посещать постановки с Высоцким.

«Кто-то на Высоцкого ходил — везуха! А я еще маленькая была», — написала участница дискуссии.

Чтобы попасть на спектакль со столь известным артистом, приходилось «дежурить» у билетных касс с ночи, рассказали ей в ответ.

Ранее о соседстве со знаменитым советским поэтом, музыкантом и актером вспомнил режиссер Артем Михалков. Свое детство он провел на Красной Пресне.

Общество,Артем Михалков,
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