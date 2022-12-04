Россияне вспомнили о походах на спектакли с Высоцким в Москве

О походах на спектакли с участием знаменитого советского актера и музыканта Владимира Высоцкого в столице рассказали россияне в комментариях под сделанным в 1983 году фото Театра драмы и комедии (сегодня — Театр на Таганке) в группе «Москва — воспоминания детства» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Какой был театр! Наравне с Современником! Эпоха! А какая труппа! Обмельчало все», — поделилась мыслями одна из подписчиц интернет-сообщества.

Другая поддержала ее и отметила, что особенно любила посещать постановки с Высоцким.

«Кто-то на Высоцкого ходил — везуха! А я еще маленькая была», — написала участница дискуссии.

Чтобы попасть на спектакль со столь известным артистом, приходилось «дежурить» у билетных касс с ночи, рассказали ей в ответ.