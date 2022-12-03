Российский город отказался от фигуры «Снегурочки-монстра»

Власти Костромы отказались устанавливать в городе изображающий Снегурочку арт-объект, в котором горожане увидели монстра. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал «Подъем» Telegram-канал «Подъем»

По словам чиновников, это решение связано не с внешним видом конструкции, а с ее техническим состоянием — за минувший год объект сильно обветшал, а денег на замену неисправных элементов у города нет.

«Из-за того, что у нас, скажем, определился некий дефицит бюджетных средств в сложившейся ситуации, мы световое оборудование решили не закупать. При ревизии выяснилось, что пришло в негодность оно, подлежит замене», — сообщил изданию глава службы муниципального заказа Андрей Шилин.

Шилин добавил, что в случае «выравнивания ситуации» в 2023 году Снегурочку могут обновить и снова выставить.