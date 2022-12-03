Налоговые уведомления могут начать рассылать по-новому

Правительство РФ одобрило законопроект, который позволит получать налоговые уведомления пользователям портала «Госуслуги». Об этом в субботу, 3 декабря сообщает сайт российского правительства.

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Теперь документ внесут в Госдуму для принятия соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ.

«Реализация законопроекта позволит отказаться от дублирования направления налоговых уведомлений почтовым сообщением на бумажном носителе для налогоплательщиков – пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), которые направили в налоговый орган уведомление о представлении документов через личный кабинет на ЕПГУ», - сказано в решении правительства.

В законопроекте также прописано, что с 1 января 2024 года налоговые уведомления будут приходить всем россиянам в личный кабинет на портале Госуслуг.