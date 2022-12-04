В Московском зоопарке продемонстрировали заживающие раны медведя Диксона

«Раны у Диксона продолжают заживать. Для лечения ран и потертостей у медведя зоологи применяют разные регенерирующие средства и оценивают, какое из них действует наилучшим образом», — рассказала она и подкрепила публикацию демонстрирующим уход за зверем и его раны видео.