В Московском зоопарке продемонстрировали заживающие раны медведя Диксона

Заживающие раны белого медведя Диксона продемонстрировала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«Раны у Диксона продолжают заживать. Для лечения ран и потертостей у медведя зоологи применяют разные регенерирующие средства и оценивают, какое из них действует наилучшим образом», — рассказала она и подкрепила публикацию демонстрирующим уход за зверем и его раны видео.
Акулова уточнила, что обработка ран Диксона проводится по два-три раза в день.
«И сегодня мы уже видим эффект: они стали гораздо суше, и все больше площадь ран покрывается грубой корочкой. Будем продолжать в том же духе», — заявила директор зоопарка.
Ранее Акулова сообщила, что спасенному москвичами белому медведю вернули полноценные порции. Хищник полностью восстановился после удаления клыка.