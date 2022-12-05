Назван топ самых высокооплачиваемых вакансий в декабре

Детский стоматолог, капитан флота и тренер по фигурному катанию вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России в декабре. Эти специалисты могут зарабатывать от 120 тыс. до 300 тыс. рублей, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", имеющихся в распоряжении ТАСС.

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"Одну из самых высоких заработных плат предлагают детскому стоматологу в частной клинике в Москве - до 300 тыс. рублей. Среди обязанностей сотрудника - терапевтический и хирургический прием, составление плана лечения и работа со смежными специалистами. От соискателя требуется высшее медицинское образование, опыт работы в частных клиниках не менее четырех лет, умение найти подход к ребенку, грамотная речь, доброжелательность и любовь к своему делу", - говорится в результатах исследования.

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В рейтинг также вошла вакансия сборщика корпусов металлических судов в Санкт-Петербурге, он может зарабатывать до 210 тыс. рублей. Обязанности - сборка судов в соответствии с чертежами, сварка деталей, разметка, проверка и демонтаж крупногабаритных секций. В Сочи ищут ведущего data-аналитика, ему готовы платить от 200 тыс. рублей. А в Нижнем Новгороде специалисту по IT обещают зарплату в 180 тыс. рублей.

Еще одна высокооплачиваемая вакансия - врач-офтальмолог в Калуге, который может получать до 160 тыс. рублей. Работодатель готов принять специалиста без опыта работы после прохождения ординатуры, а также предоставляет возможность прохождения платной ординатуры в клинике. До 130 тыс. рублей готовы платить начальнику пищевого производства в Северодвинске, который будет заниматься организацией деятельности кондитерского цеха и цеха полуфабрикатов, оптимизацией пооперационного маршрута прохождения продукции, контролем качества изготовления мясных, рыбных и овощных полуфабрикатов, кондитерских изделий для школьных столовых.

Кроме того, в Петропавловске-Камчатском ищут капитана флота с опытом работы не менее пяти лет, зарплата - 120 тыс. рублей. Такой же доход доступен ведущему архитектору в Екатеринбурге, ему предстоит разрабатывать проектную и рабочую документацию по реставрации объектов культурного наследия. Также 120 тыс. рублей предлагают тренеру по фигурному катанию в Москве, обязанности - проводить групповые и индивидуальные занятия, вести учет посещений и информировать клиентов об услугах школы.