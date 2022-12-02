В РПЦ высказались о переходе Киево-Печерской Лавры к ПЦУ

Cоветник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов прокомментировал переход Киево-Печерской Лавры в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Его слова передает РИА Новости.
Балашов отметил, что регистрация Лавры на Украинскую православную церковь (УПЦ) не отменена.
«Но в атмосфере ненависти к православию и презрения к собственным гражданам, которая сгустилась на Украине особенно в последние дни, можно ожидать чего угодно», — добавил он.
Представитель Русской православной церкви (РПЦ) рассказал, что 1 декабря был зарегистрирован, а 2 декабря внесен в государственный реестр устав «параллельного» монастыря ПЦУ «Киево-Печерская лавра», который был утвержден ее «синодом» еще в мае.