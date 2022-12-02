В Госдуме пообещали подготовить закон о наказании для колдунов

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина заявила, что подготовит законопроект об уголовном наказании для колдунов и обманывающих людей целителей. Об этом она сообщила РИА Новости.

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«Да, буду (готовить законопроект)», — сказала Останина.

Как отметила депутат, у россиян сохраняется доверие к магам и волшебникам, которых можно встретить на некоторых телеканалах.

По ее мнению, для улучшения ситуации в этой сфере необходимо принять закон о психологической деятельности и обеспечить людям возможность обратиться за помощью к специалисту, а уже после этого ужесточать наказание за мошенничество.

В России есть закон о целительской деятельности, напомнила депутат. При этом он подчеркнула, что уголовное наказания для такого рода мошенников является ее личной инициативой.

По ее словам, в нашей стране развелось слишком много всякого рода мошенников, которые оставляют россиян без квартир, денег, а также наносят им их здоровью непоправимый ущерб.