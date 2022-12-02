Определены победители премии Russian Creative Awards

В концертном зале «Зарядье» в Москве состоялась церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Награду получили победители по десяти основным и одной специальной номинации. Наиболее массовой с точки зрения количества поданных заявок в этом году стала «Креативный социальный проект».
Russian Creative Awards — единственная в мире кросс-отраслевая награда, объединяющая все 16 креативных индустрий. Одним из инициаторов премии выступил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Cергей Кириенко.
«Человеку для того, чтобы быть успешным в творческих креативных индустриях, нужно уметь нестандартно мыслить, смотреть на окружающих другими глазами, уметь мечтать, иметь мужество и смелость. Потому что, когда ты делаешь что-то впервые, нет никаких гарантий успеха. И каждый из успешных людей знает, сколько за спиной было ошибок и разочарований. Но этого мало. Для творческого человека, кроме внутреннего стремления менять мир вокруг себя, нужно еще уметь чувствовать запросы, мечты и стремления других, а во время вызовов понимать свою меру ответственности за то, что ты делаешь. Надо уметь быть со своей страной и своим народом», — сказал Сергей Кириенко.
В этом году на премию были номинированы около двух тысяч инициатив от Санкт-Петербурга до Якутска, от Мурманска до Ставрополя. Новшеством этого года стало то, что выдвигать кандидатуры могли не только творческие союзы, гильдии или компании, но и физические лица. Оценивал заявки экспертный совет, в состав которого вошли 100 человек.
Церемония награждения прошла в формате большой оперной премьеры. Впервые в мире была показана опера о креативных индустриях, написанная и поставленная специально для премии. Либретто для нее написал пианист Петр Айду.
«Хотел бы поблагодарить композитора церемонии Петра Айду, а также музыкантов. Я был на одной репетиции. Они относились к этому материалу настороженно, но с интересом и увлеченно его осваивали. Роговой оркестр — это музыканты, которые могут извлекать на своем инструменте одну единственную ноту, но при этом умудряются играть целые пассажи. Все это вместе дает некую синергию, совершенно новое удивительное ощущение. Мы видели множество премий на протяжении этого года, но эта совершенно необычная», — поделился начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
Руководитель Роскультцентра, директор форума «Российская креативная неделя» и Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Марина Абрамова назвала премию фундаментом для всех креативных индустрий.
«Премия — это фундамент для всех креативных индустрий, площадка, на которой вот уже второй год подряд собираются лучшие креативные предприниматели, наши собственные герои. Здесь мы задаем высокую планку для всего креативного сообщества и создаем конкурентную среду для представителей креативных индустрий. Я от души поздравляю всех победителей! И очень рассчитываю, что количество интеллектуального продукта будет расти и в следующем году мы увидим еще больше высокотехнологичных проектов и региональных практик, которые можно масштабировать на всю страну», — сказала Марина Абрамова.
Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев назвал оперу Russian Creative Awards блестящим действием.
«Опера Russian Creative Awards — это блестящее действие. Мы идем правильным путем. Сейчас у нас только один вызов. Россия сильная и должна стать самодостаточной. И я вижу свою обязанность в том, чтобы работать на многие регионы нашей страны с еще большей интенсивностью, чем когда-либо ранее. Теперь это веление времени, желание страны и наша обязанность. Хочу всем пожелать удачи, здоровья и мира», — отметил Валерий Гергиев.