Определены победители премии Russian Creative Awards

«Человеку для того, чтобы быть успешным в творческих креативных индустриях, нужно уметь нестандартно мыслить, смотреть на окружающих другими глазами, уметь мечтать, иметь мужество и смелость. Потому что, когда ты делаешь что-то впервые, нет никаких гарантий успеха. И каждый из успешных людей знает, сколько за спиной было ошибок и разочарований. Но этого мало. Для творческого человека, кроме внутреннего стремления менять мир вокруг себя, нужно еще уметь чувствовать запросы, мечты и стремления других, а во время вызовов понимать свою меру ответственности за то, что ты делаешь. Надо уметь быть со своей страной и своим народом», — сказал Сергей Кириенко.