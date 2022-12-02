Названо место жительства получившего гражданство РФ Сноудена

«Я не сомневался, что все будет хорошо. Процедурные вопросы — это время. Нужно было ждать. Сейчас он очень доволен», — сказал Кучерена.

Он отметил, что следующей российское гражданство намерена получить супруга Сноудена Линдси. По словам адвоката, она уже начала собирать документы. Затем пара решит вопрос с гражданством РФ у сына, добавил Кучерена.

Напомним, что экс-сотрудник ЦРУ бежал в Россию еще в 2013 году после того, как передал американским СМИ секретные материалы о программах слежки спецслужб Соединенных Штатов и Америки в интернете. По прибытию в РФ он получил временное убежище, а еще через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году оно было продлено до 2020 года. В сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.