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15 минут назад

Стало известно, где будет жить получивший гражданство РФ Сноуден

Елена Прошина

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, ранее получивший российский паспорт, останется жить в Москве. Об этом «Звезде» рассказал его адвокат Анатолий Кучерена.

Названо место жительства получившего гражданство РФ Сноудена
Фото: ТАССТАСС

«Я не сомневался, что все будет хорошо. Процедурные вопросы — это время. Нужно было ждать. Сейчас он очень доволен», — сказал Кучерена.

Он отметил, что следующей российское гражданство намерена получить супруга Сноудена Линдси. По словам адвоката, она уже начала собирать документы. Затем пара решит вопрос с гражданством РФ у сына, добавил Кучерена.

Ранее стало известно, что Сноуден принял присягу и получил российский паспорт.

Сноуден принял присягу и получил российский паспорт

Напомним, что экс-сотрудник ЦРУ бежал в Россию еще в 2013 году после того, как передал американским СМИ секретные материалы о программах слежки спецслужб Соединенных Штатов и Америки в интернете. По прибытию в РФ он получил временное убежище, а еще через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году оно было продлено до 2020 года. В сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.

Общество,Эдвард Сноуден,Анатолий Кучерена,АНБ,ЦРУ,
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