Умер заслуженный артист России Александр Калашниченко

Заслуженный артист РФ Александр Калашниченко скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщила его жена Сюзанна Калашниченко во «ВКонтакте».

Причина смерти неизвестна. «Сегодня 02.12.2022 в 12 дня не стало Заслуженного артиста России Калашниченко Александра Александровича, нашего Сан Саныча...» — написала вдова актера. В комментариях поклонники передали семье артиста искренние соболезнования.

В ноябре Калашниченко был госпитализирован в реанимацию с обширным инсультом. Артист находился в крайне тяжелом состоянии.