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24 минуты назад

Скончался заслуженный артист России Александр Калашниченко

Газета.Ru

Заслуженный артист РФ Александр Калашниченко скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщила его жена Сюзанна Калашниченко во «ВКонтакте».

Умер заслуженный артист России Александр Калашниченко
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причина смерти неизвестна. «Сегодня 02.12.2022 в 12 дня не стало Заслуженного артиста России Калашниченко Александра Александровича, нашего Сан Саныча...» — написала вдова актера. В комментариях поклонники передали семье артиста искренние соболезнования.

В ноябре Калашниченко был госпитализирован в реанимацию с обширным инсультом. Артист находился в крайне тяжелом состоянии.

Ранее звезда советского фильма «Абесалом и Этери» Нугзар Шария умер на 82-м году жизни.

Общество,Нугзар Шария,Александр Калашниченко,
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