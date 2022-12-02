Дед Мороз взял на пресс-конференцию вместо Снегурочки сексолога

Дед Мороз взял на пресс-конференцию из Великого Устюга медийного сексолога, психолога Анетту Орлову. Как сообщает Daily Storm, специалист рассказала, как не отобрать праздник у детей и не потерять связь с реальностью.

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Орлова сидела рядом с новогодним волшебником, вероятно, вместо Снегурочки. Отвечая на вопросы журналистов психолог отметила, что несмотря на то, что происходит в «мире взрослых», у детей нельзя отнимать праздник, который они с нетерпением ждут каждый год.

«Нужно понять, что этот праздник, в первую очередь сейчас, мы делаем для наших деток и для того, чтобы мы сами были в ресурсе, поддерживать тех, кто нуждается в этом сейчас», — отметила психолог.