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1 час назад

Дед Мороз взял на пресс-конференцию вместо Снегурочки сексолога

Никита Бородкин

Дед Мороз взял на пресс-конференцию из Великого Устюга медийного сексолога, психолога Анетту Орлову. Как сообщает Daily Storm, специалист рассказала, как не отобрать праздник у детей и не потерять связь с реальностью.

Дед Мороз взял на пресс-конференцию вместо Снегурочки сексолога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Орлова сидела рядом с новогодним волшебником, вероятно, вместо Снегурочки. Отвечая на вопросы журналистов психолог отметила, что несмотря на то, что происходит в «мире взрослых», у детей нельзя отнимать праздник, который они с нетерпением ждут каждый год.

«Нужно понять, что этот праздник, в первую очередь сейчас, мы делаем для наших деток и для того, чтобы мы сами были в ресурсе, поддерживать тех, кто нуждается в этом сейчас», — отметила психолог.

Орлова также подчеркнула, что Новый год можно «праздновать без тормозов», однако сейчас, по ее мнению, пришло время для более домашней, спокойной встречи начала 2022 года, во время которого можно создать «теплоту и любовь в доме».

Общество,Анетта Орлова,
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