В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
17 минут назад

Сноуден принял присягу и получил российский паспорт

Никита Бородкин

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Как сообщает РИА Новости, адвокат уже бывшего американца Анатолий Кучерена отметил, что его супруга находится в процессе подачи заявления на гражданство РФ.

Сноуден принял присягу и получил российский паспорт
Фото: ТАССТАСС

Юрист добавил, что виделся со своим подзащитным и отметил, что сейчас у Сноудена «все хорошо».

Напомним, что в июне 2013 года Сноуден инициировал крупный международный скандал, когда передал СМИ ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, после чего перелетел в московское «Шереметьево», где на некоторое время остался в транзитной зоне.

После отказов со стороны ряда других государств Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, а впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство.

В ноябре 2020 года Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство. В сентябре президент России Владимир Путин одобрил выдачу экс-сотруднику спецслужб выдачу паспорта.

Общество,Эдвард Сноуден,Анатолий Кучерена,Владимир Путин,Аэропорт Шереметьево,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители