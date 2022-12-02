Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Как сообщает РИА Новости, адвокат уже бывшего американца Анатолий Кучерена отметил, что его супруга находится в процессе подачи заявления на гражданство РФ.

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Юрист добавил, что виделся со своим подзащитным и отметил, что сейчас у Сноудена «все хорошо».

Напомним, что в июне 2013 года Сноуден инициировал крупный международный скандал, когда передал СМИ ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, после чего перелетел в московское «Шереметьево», где на некоторое время остался в транзитной зоне.

После отказов со стороны ряда других государств Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, а впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство.