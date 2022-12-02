Институт цвета Pantone назвал цвет 2023 года. Как сообщает The Guardian, им стал Viva Magenta 17-1750, который описали как «нетрадиционный красный для нетрадиционного времени».

Фото: pantone.com pantone.com

Он представляет собой яркий розоватый цвет с подтоном фиолетового, который относится к семейству красных. Как отметил вице-президент института Лори Прессман, в организации называют его «кулаком в бархатной перчатке» — «напористо, но не агрессивно».

«Смелый, остроумный и всеобъемлющий, Pantone 18-1750 Viva Magenta приветствует всех и каждого с таким же мятежным духом», — говорится в заявлении бренда.

В Pantone подчеркнули, что пурпурно-розовые оттенки уже популярны в сфере моды и красоты. В институте надеются, что и внутренний мир людей последует этому примеру в 2023 году.

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