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18 минут назад

Pantone назвал цвет 2023 года

Никита Бородкин

Институт цвета Pantone назвал цвет 2023 года. Как сообщает The Guardian, им стал Viva Magenta 17-1750, который описали как «нетрадиционный красный для нетрадиционного времени».

Pantone назвал цвет 2023 года
Фото: pantone.compantone.com

Он представляет собой яркий розоватый цвет с подтоном фиолетового, который относится к семейству красных. Как отметил вице-президент института Лори Прессман, в организации называют его «кулаком в бархатной перчатке» — «напористо, но не агрессивно».

«Смелый, остроумный и всеобъемлющий, Pantone 18-1750 Viva Magenta приветствует всех и каждого с таким же мятежным духом», — говорится в заявлении бренда.

В Pantone подчеркнули, что пурпурно-розовые оттенки уже популярны в сфере моды и красоты. В институте надеются, что и внутренний мир людей последует этому примеру в 2023 году.

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Напомним, что главным цветом 2022 года по версии Pantone стал Very Peri — оттенок синего с фиолетово-красным подтоном. В организации заявляли, что он демонстрирует беззаботную уверенность и смелое любопытство, а также призван помочь понять «меняющийся мир с его новыми возможностями».

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