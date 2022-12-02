В России предложили делать генетические тесты детям-сиротам

«Часто детские дома и будущие опекуны ничего не знают о настоящих родителях ребенка и о возможных скрытых наследственных болезнях. В это же время нет системы обязательного генетического тестирования для сирот, которое могло бы показать мутации определенных генов», – приводит выдержку из обращения парламентария к главе Минпросвещения RT.