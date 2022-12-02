В России предложили делать генетические тесты детям-сиротам

К детям-сиротам, которых хотят усыновить, должен прилагаться генетический паспорт с информацией о возможных скрытых болезнях, переданных по наследству. Поэтому необходимо ввести для них обязательное генетическое тестирование, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.
«Часто детские дома и будущие опекуны ничего не знают о настоящих родителях ребенка и о возможных скрытых наследственных болезнях. В это же время нет системы обязательного генетического тестирования для сирот, которое могло бы показать мутации определенных генов», – приводит выдержку из обращения парламентария к главе Минпросвещения RT.
По словам Федорова, такое тестирование поможет выявить риск проявления серьезной болезни с дебютом в малолетнем или подростковом возрасте.
Депутат направил обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой рассмотреть введение генетических исследований и создание генетических документов для ребят из детских домов.