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14 минут назад

В России предложили делать генетические тесты детям-сиротам

РИА "ФедералПресс"

К детям-сиротам, которых хотят усыновить, должен прилагаться генетический паспорт с информацией о возможных скрытых болезнях, переданных по наследству. Поэтому необходимо ввести для них обязательное генетическое тестирование, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.

В России предложили делать генетические тесты детям-сиротам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Часто детские дома и будущие опекуны ничего не знают о настоящих родителях ребенка и о возможных скрытых наследственных болезнях. В это же время нет системы обязательного генетического тестирования для сирот, которое могло бы показать мутации определенных генов», – приводит выдержку из обращения парламентария к главе Минпросвещения RT.

По словам Федорова, такое тестирование поможет выявить риск проявления серьезной болезни с дебютом в малолетнем или подростковом возрасте.

Депутат направил обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой рассмотреть введение генетических исследований и создание генетических документов для ребят из детских домов.

Общество,Евгений Федоров,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,Госдума,
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