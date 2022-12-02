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1 час назад

Озвучено, как увеличить отпуск почти в два раза

Deita.ru

При грамотно распределении выделенного для отпуска времени, можно заметно продлить совокупный период отдыха.

Как увеличить отпуск почти в два раза
Фото: ТАССТАСС

О том, как это сделать, рассказали эксперты туристического сервиса OneTwoTrip, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

По их словам, на государственные праздники в России приходится 21 день. Это означает, что если взять за основу отпуск длительностью в 18 дней, то в случае его правильного расположения можно продлить себе каникулы до 45 дней.

Такая цифра может получится путём присоединения ещё и смежных выходных, то их в нашей стране немало. Так, аналитики советуют россиянам брать отпуск в марте в промежутке с 9 по 12 число, чтобы отпуск длился девять дней.

В мае, за счёт многочисленных праздников, россияне могут отдохнуть целых 10 дней, если их законные отпускные выпадут на период с 4 по 7 мая. Эксперт также отметили, что в предпраздничные дни будут дешевле авиабилеты.

Источник: https://deita.ru/article/527966 DEITA.RU

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