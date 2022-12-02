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1 час назад

Опрошенные россияне назвали достойный размер пенсии

ТАССиещё 2

Опрошенные россияне считают достойной пенсию в размере 46 тыс. руб. в месяц, за год запросы к уровню пенсии выросли на 7,9%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Россияне назвали достойный размер пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В опросе приняли участие 1 600 респондентов из всех округов страны.

"Достойной пенсией на сегодняшний день, по средним оценкам россиян, является сумма в размере 46,4 тыс. руб. в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тыс. руб., женщины - 45,5 тыс. руб. Размер пенсионных притязаний растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных", - говорится в итогах исследования.

Отмечается, что наиболее высокий уровень запросов среди жителей мегаполисов наблюдается в Москве (50,8 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (48,2 тыс. руб.). Жители Владивостока считают достойной пенсию в размере 47,2 тыс. руб., жители Тюмени - 46,7 тыс. руб., а жители Хабаровска - 46,6 тыс. руб. Самыми скромными оказались жители Ярославля, они считают приемлемой сумму в 41,3 тыс. руб. В целом по стране с апреля запросы к достойному уровню пенсии по старости возросли на 2,4%. Всего за год - на 7,9%.

Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8%, средний размер составит 21 864 руб.

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