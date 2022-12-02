Эксперты: в России могут участиться случаи задержки ввода домов

В России могут участиться случаи задержки ввода домов строительными компаниями, сообщает РИА Новости со ссылкой на участников рынка.

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Это связано со сложной экономической обстановкой. Если это произойдет, эксперты советуют дольщикам договариваться с застройщиком о добровольной компенсации – в том числе о предоставлении дополнительных квадратных метров.

В достаточно сложном положении оказались строительные компании, в особенности на московском рынке жилья. По информации городского Росреестра, продажи квартир в новостройках мегаполиса в октябре 2022 года упали в сравнении с сентябрем на 40%, а к октябрю 2021 года — на 54%, до 4,6 тысячи договоров долевого участия.

В результате доля сделок с новостройками в Москве по итогам октября снизилась до уровня 2016 года, составив 28%. При этом объем выставленной на продажу первичной недвижимости в полтора раза выше, чем шесть лет назад. Это говорит о заметном снижении спроса при высоком объеме предложения. В результате выручка девелоперов столичного региона в октябре упала на 38% по сравнению с сентябрем — до 96,3 млрд рублей.