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27 минут назад

Эксперты: в России могут участиться случаи задержки ввода домов

Елена Прошина

В России могут участиться случаи задержки ввода домов строительными компаниями, сообщает РИА Новости со ссылкой на участников рынка.

Эксперты: в России могут участиться случаи задержки ввода домов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это связано со сложной экономической обстановкой. Если это произойдет, эксперты советуют дольщикам договариваться с застройщиком о добровольной компенсации – в том числе о предоставлении дополнительных квадратных метров.

В достаточно сложном положении оказались строительные компании, в особенности на московском рынке жилья. По информации городского Росреестра, продажи квартир в новостройках мегаполиса в октябре 2022 года упали в сравнении с сентябрем на 40%, а к октябрю 2021 года — на 54%, до 4,6 тысячи договоров долевого участия.

В результате доля сделок с новостройками в Москве по итогам октября снизилась до уровня 2016 года, составив 28%. При этом объем выставленной на продажу первичной недвижимости в полтора раза выше, чем шесть лет назад. Это говорит о заметном снижении спроса при высоком объеме предложения. В результате выручка девелоперов столичного региона в октябре упала на 38% по сравнению с сентябрем — до 96,3 млрд рублей.

Интерес к покупке новостроек начал сокращаться, когда Банк России предостерег заемщиков от ипотечных займов с околонулевой ставкой и подъемным для покупателей ежемесячным платежом. Как сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев, ведомство исходит из того, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках закончится 31 декабря текущего года. Минфин не видит необходимости в новых мерах господдержки рынка «первички».

Общество,Алексей Моисеев,Банк России,Росреестр,
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