Соловьев о Собчак: трусливое, цокающее создание

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев выразил восхищение Ольгой Бузовой, которая «убрала» Ксению Собчак из категории «стоящих» звезд.

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«Ольга Бузова окончательно убрала Собчак как стоящую. Просто нет Собчак. Есть трусливое, цокающее создание, которое предало всех своих, сбежало», – заявил Соловьев.

Журналист раскритиковал Ксению Собчак, которая сначала скрылась в Прибалтике, а потом вернулась, но уже в качестве «трусливого создания», а не признанного авторитета российского медиапространства.

«Она думает, что договорилась, выпустила какое-то заявление, лишь бы не сесть в тюрьму, за подлое проявление своей меркантильной душонки», – добавил Соловьев.

В это же время певица Ольга Бузова проявила себя с лучшей стороны. Исполнительница хита «Мало половин» и ироничной песни об уклонистах не только поддерживает российских военных в инфополе, но и помогает материально.

«Бузова ничего не боится. Поехала в Донецк, раздавала гуманитарную помощь, которую сама купила», – сказал телеведущий в эфире своей программы на телеканале «Россия 1».

Соловьев посоветовал российским деятелям шоу-бизнеса брать с Бузовой пример.