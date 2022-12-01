Соловьев о Собчак: трусливое, цокающее создание

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев выразил восхищение Ольгой Бузовой, которая «убрала» Ксению Собчак из категории «стоящих» звезд.
«Ольга Бузова окончательно убрала Собчак как стоящую. Просто нет Собчак. Есть трусливое, цокающее создание, которое предало всех своих, сбежало», – заявил Соловьев.
Журналист раскритиковал Ксению Собчак, которая сначала скрылась в Прибалтике, а потом вернулась, но уже в качестве «трусливого создания», а не признанного авторитета российского медиапространства.
«Она думает, что договорилась, выпустила какое-то заявление, лишь бы не сесть в тюрьму, за подлое проявление своей меркантильной душонки», – добавил Соловьев.
В это же время певица Ольга Бузова проявила себя с лучшей стороны. Исполнительница хита «Мало половин» и ироничной песни об уклонистах не только поддерживает российских военных в инфополе, но и помогает материально.
«Бузова ничего не боится. Поехала в Донецк, раздавала гуманитарную помощь, которую сама купила», – сказал телеведущий в эфире своей программы на телеканале «Россия 1».
Соловьев посоветовал российским деятелям шоу-бизнеса брать с Бузовой пример.
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