Минюст опубликовал единый реестр иноагентов

Минюст России опубликовал единый реестр граждан и организаций, объявленных иностранными агентами. Соответствующий файл был выложен на сайте министерства в четверг, 1 декабря.
В список попали ранее признанные иноагентами лица и организации, включая тех, кто впоследствии был исключен из реестра. Всего в перечне 493 наименования.
Список содержит такие категории как наименование или ФИО, дата рождения, ОГРН, ИНН, регистрационный номер, СНИЛС, адрес, информационный ресурс, основание включения в реестр. Кроме того, в нем предусмотрены графы с датой принятия решения о добавлении в перечень и с датой принятия решения об исключении оттуда.
Ранее в России действовали четыре реестра иноагентов. Единый список был создан в рамках закона о контроле за деятельностью «лиц, которые находятся под иностранным влиянием». Он вступил в силу 1 декабря. Закон также обобщает действующие нормы законодательства России об иностранных агентах, устанавливает, кто может быть признан иностранным агентом, и вводит ряд запретов для иноагентов.
Перед этим Госдума приняла закон о совершенствовании регулирования статуса иностранного агента. Он устанавливает запрет для иноагентов проводить митинги и демонстрации у ряда мест, запрет на образовательную и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и другие ограничения.