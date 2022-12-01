Покинувшего Россию Анатолия Белого убрали из спектакля в Израиле

«Друзья, спешу сказать, что в январе я не играю в театре "Гешер" в "Карениной". На сайте учреждения об этом не написано, нет такой практики. Надо звонить и спрашивать в кассе», — поделился артист, пообещав вернуться к роли в постановке позже.