Россиянам посоветовали проверить один раздел на «Госуслугах»

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив назвал способ сократить количество спам-звонков и спам-сообщений от банков и других коммерческих организаций. О том, как минимизировать поток ненужной рекламной информации через один раздел на портале «Госуслуги», он рассказал Life.ru.

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Леськив посоветовал всем, кто хочет реже сталкиваться со спамом, проверить раздел «Разрешения» на «Госуслугах». Чтобы попасть в него, необходимо зайти в профиль, после чего выбрать вкладку «Согласия и доверенности» и нажать на пункт «Разрешения». Отмечается, что после этого перед пользователем появится список организаций, которым разрешен доступ к его личной информации.

Чтобы запретить организациям собирать о себе информацию, нужно нажать на кнопку «Отозвать разрешение».

«Для личного удобства большинству россиян имеет смысл оставить доступ только для сервисов "Мой налог", &quo"Росреестр" и, возможно, &quo"Почта России", а у остальных — отозвать», — добавил адвокат.