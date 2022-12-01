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37 минут назад

Россиянам посоветовали проверить один раздел на «Госуслугах»

Lenta.ru

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив назвал способ сократить количество спам-звонков и спам-сообщений от банков и других коммерческих организаций. О том, как минимизировать поток ненужной рекламной информации через один раздел на портале «Госуслуги», он рассказал Life.ru.

Россиянам посоветовали проверить один раздел на «Госуслугах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Леськив посоветовал всем, кто хочет реже сталкиваться со спамом, проверить раздел «Разрешения» на «Госуслугах». Чтобы попасть в него, необходимо зайти в профиль, после чего выбрать вкладку «Согласия и доверенности» и нажать на пункт «Разрешения». Отмечается, что после этого перед пользователем появится список организаций, которым разрешен доступ к его личной информации.

В работе портала госуслуг произошёл сбой

Чтобы запретить организациям собирать о себе информацию, нужно нажать на кнопку «Отозвать разрешение».

«Для личного удобства большинству россиян имеет смысл оставить доступ только для сервисов "Мой налог", &quo"Росреестр" и, возможно, &quo"Почта России", а у остальных — отозвать», — добавил адвокат.

Ранее киберэксперт Валерий Степанов порекомендовал пользователям периодически отключать геолокацию, чтобы обезопасить себя от мошенников. Он предупредил, что с помощью геолокации злоумышленники могут вычислить местонахождение человека и иные персональные сведения.

Общество,Валерий Степанов,Росреестр,Почта России,
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