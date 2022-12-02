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13 минут назад

Эксперты дали советы, как выбрать живую ель для Нового года

Вечерняя Москваиещё 1

Эксперты дали советы, как выбрать елку для празднования Нового года.

Эксперты дали советы, как выбрать живую ель для Нового года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Покупать елку рекомендуется в первой половине дня, при хорошем освещении — так удобнее осмотреть дерево и выявить его недостатки. Если принципиальна высота дерева, то лучше взять с собой рулетку, чтобы не ошибиться.

Ствол дерева должен был ровным, однотонным, без пятен. Ветки качественной елки — прочные и эластичные, не ломаются. Нижние ветви должны «смотреть» вверх.

На срезе дерева не должно быть темных разводов или плесени, сообщает РИАМО.

Иголки дерева должны быть ярко-зеленого цвета, возможен голубоватый оттенок, но при этом не должно быть желтизны.

Что касается украшения елки, то на ней должна быть фигурка кролика и любые фигурки в зеленом цвете. Позитивно покровитель года воспримет и стеклянные игрушки, серебристую мишуру, передает Nation news.

До этого директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев рассказал, вырастут ли цены на живые и искусственные ели в этом году.

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