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20 минут назад

В одном из федеральных музеев откроется постоянная выставка о спецоперации

Газета.Ru

Министерство культуры поддержало открыть по итогам специальной военной операции России на Украине (СВО) музей, посвященный ее героям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В одном из федеральных музеев откроется постоянная выставка о спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Постоянная выставка будет открыта на базе одного из федеральных музеев.

«Горячо поддерживаем данную инициативу. Министерство культуры прорабатывает вопрос о дальнейшем создании на базе одного из федеральных музеев постоянной экспозиции, посвященной увековечению памяти героев и защитников России, сохранению подлинной истории о текущих событиях», — заявили в Минкульте.

Где именно расположится экспозиция, будет сообщено позднее.

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