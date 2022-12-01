В одном из федеральных музеев откроется постоянная выставка о спецоперации

Министерство культуры поддержало открыть по итогам специальной военной операции России на Украине (СВО) музей, посвященный ее героям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Постоянная выставка будет открыта на базе одного из федеральных музеев.
«Горячо поддерживаем данную инициативу. Министерство культуры прорабатывает вопрос о дальнейшем создании на базе одного из федеральных музеев постоянной экспозиции, посвященной увековечению памяти героев и защитников России, сохранению подлинной истории о текущих событиях», — заявили в Минкульте.
Где именно расположится экспозиция, будет сообщено позднее.