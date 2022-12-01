Патриарх Кирилл назвал Донбасс "передней линией обороны Русского мира"

Донбасс сегодня является "передней линией обороны Русского мира", главными "точками опоры" которого являются вера и любовь к Отечеству. Об этом заявил в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с детьми, приехавшими из Донбасса, в храме Христа Спасителя.
"Сегодня Донбасс - это передняя линии обороны Русского мира. А Русский мир - это не только Россия, он везде, где живут люди, которые воспитаны в традициях православия и в традициях русской морали. Конечно, мораль, нравственность - это всеобъемлющие понятия, но у каждого народа, наверное, есть какие-то особые точки опоры в формировании нравственного чувства. И вот нашими точками опоры - людей, живущих в Русском мире, является вера и любовь к Отечеству", - сказал патриарх.
По его словам, в случае если люди теряют любовь к Отечеству, способность защищать свой родной дом и свой народ, если они начинают "воспринимать чужие мысли, иногда вредные и опасные, и, руководствуясь этими мыслями, строить свою жизнь вопреки интересам своего собственного народа", то они встают "на очень опасный путь".
"В том месте, где вы живете, где вы трудитесь, где вы подрастаете, в первую очередь, наверное, любовь к Отечеству - к большому Отечеству, к нашему Русскому миру, любовь к Церкви православной, к нашим традициям является основой сохранения вашей идентичности, вашей подлинности", - отметил патриарх, выразив надежду, что все это "сохранится в сердцах" юного донбасского поколения.
Встреча предстоятеля Русской православной церкви с участниками детских делегаций Донбасса прошла в рамках реализации гуманитарной миссии "Дети Донбасса в гостях у патриарха". Миссия организована благотворительным фондом "Спасая детство", она дает возможность детям из Донбасса посещать культурные мероприятия, экскурсии в Москве, а также получать духовную поддержку от патриарха. В этом году приехавшие в Россию 50 детей с Донбасса в возрасте от 5 до 17 лет также принимают участие в спортивных сборах, поскольку многие из них занимаются легкой атлетикой. Сборы проходят в ноябре и декабре в Калужской и Ярославской областях, подростки занимаются также волейболом и хоккеем.