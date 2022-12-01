Власти Кипра ввели визовый сбор для российских граждан. Однократные и многократные визы теперь обойдутся в 80 евро, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что новые правила начинают действовать с 1 декабря. До этого у россиян была возможность заполнить анкету на сайте консульства и получить провизу без какой-либо платы. С ней граждане могли въезжать на остров в туристических целях.

Раньше за краткосрочную визу для въезда на Кипр на срок от одного до 90 дней категории C российские граждане платили 20 евро, за многократную визу до 5 лет – 60 евро.

Приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией Евросоюз принял решение в сентябре. За этим последовало увеличение странами блока суммы визового сбора до аналогичных значений. Для взрослых сбор увеличился с 35 до 80 евро, для детей 6-12 лет - с 35 до 40 евро.