Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов страны

Росавиация снова продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центра России, они будут действовать до 9 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте Росавиации.

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«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 декабря 2022 года», — уточняется в публикации агентства.

Поясняется, что с конца февраля временно ограничены авиарейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Подобный режим полетов неоднократно продлялся, точных данных, когда его могут отменить, пока нет.