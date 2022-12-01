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38 минут назад

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России

Газета.Ru

Росавиация снова продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центра России, они будут действовать до 9 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте Росавиации.

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов страны
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 декабря 2022 года», — уточняется в публикации агентства.

Поясняется, что с конца февраля временно ограничены авиарейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Подобный режим полетов неоднократно продлялся, точных данных, когда его могут отменить, пока нет.

Ранее Росавиация сообщила, что россияне могут слетать напрямую в 22 страны. Российские авиакомпании продолжают летать по ограниченному количеству зарубежных направлений. Причиной стали санкции со стороны Запада.

Общество,Росавиация,
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